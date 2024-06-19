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الاقتصاد

البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة 278 مليار يوان

19 يونيو 2024 - 8:48 صباحًا

المناطق_متابعات

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 278 مليار يوان (حوالي 39.07 مليون دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8 في المئة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلا عن بيان للبنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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19 يونيو 2024 - 8:48 صباحًا
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