“البنك المركزي” يعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان وإجازة العيدين

المناطق_الرياض

حدد البنك المركزي السعودي “ساما”، أوقات العمل بفروع ومكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك، خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

وأوضح أن أوقات العمل اليومية خلال شهر رمضان ستكون من 10 صباحاً حتى 4 مساءً في الفروع، ومن 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً بمراكز التحويل.

وبشأن إجازة عيد الفطر، أكد البنك المركزي أنه ستتوقف الأعمال بنهاية عمل يوم (الإثنين)، الموافق 26 / 9 /1444 هـ، الموافق 17 / 4 / 2023، على أن تُستأنف الأعمال يوم (الثلاثاء) الموافق 5 / 10 / 1444 هـ، الموافق 25 / 4 / 2023.

وفيما يتعلق بعيد الأضحى، ذكر أنه ستتوقف الأعمال بنهاية يوم (الخميس)، الموافق 4 / 12 / 1444 هـ، 22 / 6 / 2023، على أن تُستأنف يوم (الأحد)، الموافق 14 / 12 / 1444 هـ، 2 / 7 / 2023.