“البيئة”: أربع خطوات تضمن للحاج رحلة إيمانية صديقة للبيئة

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضيوف الرحمن، إلى أهمية الحرص على اتباع الممارسات والسلوكيات ذات الأثر الإيجابي على البيئة، أثناء أداء مناسكهم خلال موسم حج هذا العام 1444هـ؛ للتمتع برحلة إيمانية صديقة للبيئة، تسهم في الحفاظ على صحة البيئة والصحة العامة، في كلٍ من مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.

ووجهت الوزارة خلال حملتها التوعوية “إنها طاهرة” التي تشرف عليها مبادرة التوعية البيئية؛ حجاج بيت الله الحرام إلى اتخاذ بعض الخطوات المهمة قبل بدء رحلتهم الإيمانية؛ تعزيزًا للسلوكيات البيئية الإيجابية أثناء موسم الحج، ومن أهم تلك التوجيهات، ارتداء الحجاج إحرامات مصنوعة من أقمشة قابلة لإعادة التدوير؛ ليسهل التخلص منها بعد أداء الشعيرة، دون أن توثر على نظافة البيئة، إلى جانب الحرص على استخدام عبوات مياه الشرب متكررة الاستعمال؛ حتى لا يتسبب رمي عبوات المياه البلاستيكية في تراكم النفايات، بالإضافة إلى حرص الحجاج على ارتداء أحذية ذات جودة عالية تستمر معهم لفترات طويلة أثناء تحركاتهم، دون أن يصيبها التلف وتتحول إلى نفايات تؤثر على البيئة، كما نوهت الحجاج إلى حمل أجهزة كهربائية موفّرة للطاقة، وذات جودة عالية، تدوم معهم لفترات طويلة.

يُذكر أن الوزارة أطلقت حملة (إنها طاهرة) التوعوية خلال موسم حج هذا العام؛ بهدف رفع مستوى التميز البيئي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب توعية الحجاج بأهمية المحافظة على البيئة والاهتمام باتباع السلوكيات ذات الأثر الإيجابي على البيئة؛ لتعزيز الأنشطة البيئية، ودعم التنمية المستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.