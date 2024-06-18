“البيئة”: أكثر من 400 جولة وزيارة رقابية لأسواق ومسالخ الرياض في ثالث أيام العيد.. وتجاوب كبير مع مبادرة “ثلث الأضحية”

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نفّذت الفرق الفنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة (113) جولة رقابية وتفتيشية، و(300) زيارة في أسواق الماشية والمسالخ بمنطقة الرياض، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن الخطة التشغيلية لفرع الوزارة بالمنطقة، خلال موسم الأضاحي 1445هـ.

وأوضحت الوزارة، أن الجولات شملت (4747) حوشاً، و(399) جلابة في أسواق الماشية، واسفرت عن تسجيل إنذارٍ واحد، و(3) مخالفات، بالإضافة إلى توجيه بلاغٍ واحد في مواجهة المخالفين للأنظمة والاشتراطات الصحية في أسواق ومسالخ الرياض.

وأشارت الوزارة، إلى أن مسالخ الرياض استقبلت في ثالث أيام العيد (13,235) ذبيحة، وتم إتلاف (13) رأس منها إتلافاً كاملاً؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى (556) إتلافًا جزئيًا.

إلى ذلك، وصل عدد المتبرعين ضمن مبادرة “ثلث الأضحية” المجتمعية، إلى (236) متبرعًا، فيما بلغ وزن لحوم الأضاحي التي تم التبرع بها للأسر المحتاجة (1,797) كيلوجرام؛ مما يؤكد نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، المتمثلة في تعظيم الدور المجتمعي والاهتمام به، إلى جانب تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، والترابط بين جميع سكان الرياض، كما قامت الفرق التطوعية من جامعة الأميرة نورة، بتنظيم معايدة للزوار، والعاملين في مسلخي شمال وغرب مدينة الرياض، وذلك في آخر الأيام الثلاثة لتطوعهم بمسالخ الرياض خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقد وجدت اللفتة إشادة الزوار والعاملين بالمسالخ، وقدموا للفرق التطوعية الشكر على مجهوداتهم طوال أيام العيد.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، حرصت طوال أيام عيد الأضحى، على توجيه المواطنين والمقيمين، بضرورة التقيد بالذبح داخل المسالخ المعتمدة من قِبلها، التي تقدّم خدمات مأمونة، عبر كوادر متخصصة ومؤهلة، في بيئة صحية مهيأة لذبح الأنعام؛ حفاظاً على صحة وسلامة الإنسان والبيئة.