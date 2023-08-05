البيئة البحرية بالمملكة تنوع أحيائي فريد عالميًا تدعمه خطط ومبادرات طموحة

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تواصل المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على تعزيز الجهود والتوجهات المحلية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري، في ظل رؤية طموحة جعلت من حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة أولوية كبيرة وعناية قصوى.

وفي هذا الإطار، اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات لتعزيز نهج الإدارة المستدامة للنظم البيئية بشكل عام والبحرية بشكل خاص، كما دعمت جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحماية والإدارة المستدامة للنظم البيئية البحرية؛ لترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.

دوليًا، تشارك الوزارة بفاعلية في حل قضايا البيئة العالمية، كالتلوث والتصحر وتدهور التنوع الحيوي، كما أنها شاركت جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة باتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالبيئة، وتنظم مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فعاليات جانبية تتناول موضوعات متعددة منها: الحد من التلوث البحري، المحافظة على البيئات البحرية، والتكيف والتخفيف للتأثيرات المحتملة للتغير المناخي، ولدي الوزارة خطط وإستراتيجيات لتعزيز عمليات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث للبيئة البحرية والساحلية.

وتأتي هذه الجهود من قبل الوزارة لتعزيز النظم البيئية البحرية وحماية مكوناتها ومواردها الطبيعية إذ تتميز البيئة البحرية بتنوع أحيائي فريد حيث يشكل أخدود البحر الأحمر ذو المجرى الضيق الذي يمتد بطول 2000 كم، واحداً من أعظم البحار الثانوية غير العادية في العالم. ويزداد أقصى عمق له عن 2500م، كما أن التنوع الأحيائي في الخليج العربي يحتوي على أنواع نباتية وحيوانية تتميز بكونها على درجة عالية من التكيف مع الظروف البيئية المتطرفة، كما يتميز بكونه يضم تنوعاً كبيراً في النظم البيئية الساحلية والبحرية.

وتعد البيئة البحرية بالمملكة بيئة غنية بالشعاب المرجانية، حيث يوجد في البحر الأحمر 270 نوعًا من الشعاب المرجانية الصلب، و40 نوعًا من المرجان الطري، ويضم الخليج العربي 60 نوعًا من الشعاب المرجانية الصلبة، كما تضم البيئة البحرية مهاد الحشائش البحرية في المياه الضحلة المحمية من الأمواج، كما تم تسجيل 12 نوعاً من الحشائش البحرية في البحر الأحمر 10 أنواع منها بمياه المملكة، و4 أنواع من الحشائش البحرية بالخليج العربي وجميعها توجد في مياه المملكة.

كما تم تسجيل 16 نوعاً من الثدييات البحرية في المياه الإقليمية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، و107 أنواع من الزواحف، و7 أنواع من البرمائيات، كما يوجد حوالي 1280 نوعاً من الأسماك في مياه البحر الأحمر، و542 نوعاً في الخليج العربي، و44 نوعاً من أسماك القرش في البحر الأحمر والخليج العربي، ويصل عدد الأسماك التجارية إلى 180 نوعًا في البحر الأحمر و110 أنواع في الخليج العربي.