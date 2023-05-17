“البيئة” بالمدينة تحظر صيد أسماك “الترباني” في البحر الأحمر

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حظر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة صيد أسماك الترباني “نابليون” على ساحل البحر الأحمر في المملكة؛ كونها تعد من الأسماك المهددة بالانقراض، وصيدها مخالفة للائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

وشدد الفرع على صياديّ المنطقة، وأصحاب قوارب النزهة، والباعة والمحرجين في أسواق السمك، من صيد الترباني “نابليون”، أو تداولها، أو بيعها حفاظاً على استدامة الموارد المائية، ولتجنب العقوبة والغرامة المالية.

وأوضح أن حظر صيد أسماك الباغة سيكون لمدة 3 أشهر ونصف من 1 يوليو حتى 15 أكتوبر، بينما وموسم حظر صيد الاستاكوزا “اللوبستر” لمدة 9 أشهر من 14 أكتوبر 2023م إلى 14 يوليو 2024م.

وأشار إلى أنه بنهاية شهر مايو الجاري سينتهي موسم حظر صيد أسماك الناجل والطرادي، مع استمرار حظر صيد الروبيان حتى نهاية أغسطس المقبل.