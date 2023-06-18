“البيئة” تؤكد جاهزية أسواق النفع العام والمسالخ في الرياض لاستقبال عيد الأضحى

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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اكتمال الاستعدادات في أسواق النفع العام والمسالخ ونقاط الذبح داخل مدينة الرياض، من خلال تنفيذ عدة زيارات تفقدية للتأكد من التجهيزات والإمكانات البشرية، واستكمال الخطة التشغيلية لاستقبال الأضاحي لموسم عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1444هـ.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء، خلال تفقده لعدد من المواقع برفقة المختصين بالفرع، أن أسواق النفع العام والمسالخ، تخضع للرقابة والإشراف والمتابعة من قبل المختصين بفرع الوزارة، مبينًا أن الفرع يعمل على تنظيم أسواق المواشي والمسالخ، لتسهيل خدمة المستفيدين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية متابعة وتكثيف الرقابة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ونوّه الصنعاء، بمهام الوزارة في الإشراف على أسواق النفع العام والمسالخ وما توليه من اهتمام وحرص على خدمة المستفيدين على أكمل وجه، مشيرًا إلى وجود (42) سوقًا للنفع العام في مدينة الرياض، بجانب (60) مسلخًا، وتوفر (5) نقاط مؤقتة للذبح، و(7) نقاط مؤقتة لبيع الماشية، مؤكدًا وجود كادر فني وإداري مميز للإشراف على الذبائح والتأكد من سلامتها وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بها، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الذبح داخل المسالخ النظامية، والابتعاد عن الذبح العشوائي حمايةً للبيئة وحفاظًا على الصحة العامة.