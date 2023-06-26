“البيئة” تدعو الحُجّاج إلى استخدام منتجات يمكن إعادة تدويرها للحفاظ على بيئة المشاعر المقدّسة

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضيوف الرحمن إلى الاهتمام بالمحافظة على البيئة وحمايتها أثناء أداء مناسك الحج؛ للإسهام في نظافة بيئة الأراضي المقدسة وإبقائها طاهرة، وخالية من النفايات والتلوث، من خلال الحرص على اتباع الإرشادات والتوجيهات البيئية، التي تُسهّل عليهم خطوات اتخاذ السلوكيات والممارسات البيئية السليمة.

ونوّهت الوزارة خلال الحملة التوعوية التي أطلقتها خلال موسم الحج الحالي بإشراف مبادرة التوعية البيئية تحت شعار (إنها طاهرة)؛ إلى أهمية إعادة الاستخدام للمواد والمنتجات التي يستعملها الحاج أثناء أداء المناسك، والذي يوفّر على البيئة كمياتٍ كبيرة من إنتاج النفايات، داعية حجاج بيت الله الحرام إلى استعمال منتجات وأدوات متكررة الاستخدام؛ بحيث يتم إعادة استخدام ما حولهم لمراتٍ عديدة قبل أن يتحول إلى مكب النفايات ويزيد من حجمها في الأراضي المقدسة.

وحدّدت الوزارة خطوات بسيطة وسهلة، تُمكّن الحاج من تفعيل إعادة الاستخدام لتقليل إنتاج النفايات؛ منها التركيز على شراء منتجات صديقة للبيئة وتتحمل الاستخدام لأكثر من مرة، كما لفتت الحاج إلى تفقد من حوله وسؤاله؛ ما إذا كان في حاجة لاستخدام غرضه والاستفادة منه، إلى جانب اختيار منتجات مصنوعة من مواد يسهل إعادة تدويرها عند عدم الحاجة لها، مشيرة إلى أن كل ذلك يساعد في إعادة التدوير، وهي عملية استخدام الأغراض والمنتجات كمواد أولية بدلًا من رميها؛ لصنع منتجاتٍ جديدة، موضحة أن الحجاج بإمكانهم إعادة التدوير خلال رحلة حجهم؛ وذلك بالتخلص من الإحرامات بشكلٍ سليم بدلًا من رميها في الأماكن العامة؛ للحفاظ على البيئة، وعلى قدسية المشاعر.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تعزيز حماية البيئة ورفع جودة الحياة، من خلال استخدام أفضل المعايير الدولية والتقنيات الحديثة؛ لتنظيم قطاع النفايات بالمملكة، وتطوير عمله تحقيقًا للاستدامة ووصولًا إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، والمحافظة على الموارد الطبيعية.