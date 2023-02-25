“البيئة” تشارك في مهرجان تمور ‏الجوف بالتعريف والتوعية واهمية التحول للزراعة العضوية

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يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلاً بمكتب دومة الجندل في مهرجان ‏تمور الجوف التاسع المقام في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل ، من خلال ‏جناح تعريفي عن الانشطة والخدمات التي تقدم للمزارعين يشتمل على عرض مرئي و مطبوعات ونشرات إرشادية ولوحات تعريفية.

كما تقوم بالتعريف بأنواع ‏التمور، ودور المملكة في القطاع الزراعي واهتمامها الكبير به، وما حققته الدولة من نهضة شاملة في القطاع الزراعي, وكذلك عن اهمية التحول للزراعة العضوية والطرق المثلى للاستفادة من الدعوم والميز المقدمة من ادارة الزراعة العضوية للمزارعين العضويين وتحت التحول.

يذكر أن مهرجان تمور الجوف يعد نافذة لدعم الزراعة والمزارعين، لعرض وتسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات بين المزارعين والمهتمين في هذا الجانب.