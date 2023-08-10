“البيئة” تطلق مبادرة نوعية لزيادة وتشجيع الاستثمارات في إنتاج الدواجن العضوية

المناطق_واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبادرة نوعية لزيادة وتشجيع الاستثمارات في مجال إنتاج الدواجن العضوية،وذلك ضمن مستهدفات الوصول إلى إنتاج عضوي يصل إلى 5% بحلول 2033م.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن المبادرة تتضمن تقديم تسهيلات للمستثمرين والشركات الوطنية؛وتشمل: توفير الأراضي بأسعار تشجيعية،وتوفير التمويل المناسب،بجانب تقديم الدعم الفني من خلال التشريعات التي تشجع زيادة الإنتاج العضوي في مجال الدواجن.

وأوضح العيادة -خلال ورشة عمل “الفرص الاستثمارية الواعدة لإنتاج الدواجن العضوية” التي نظمتها الوزارة- أن الإنتاج المحلي للدواجن يتوافق مع المعايير والممارسات الزراعية الجيدة “سعودي قاب” مشيرًا إلى الخطة التوسعية في قطاع إنتاج الدواجن والخدمات المساندة التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة (17) مليار ريال،ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول 2025م؛لتعزيز الإنتاج المحلي؛تحقيقًا لمُستهدفات رؤية 2030م.

وكشف العيادة عن ارتفاع مساحة الزراعة العضوية بنسبة 25% خلال الفترة من 2018م حتى نهاية 2022م،بينما ارتفع حجم الإنتاج العضوي أكثر من 108% خلال ذات الفترة،بجانب ارتفاع في عدد الحيازات العضوية تحت التحول إلى ما يقارب 200%.

وأشار العيادة إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة لإنتاج الدواجن العضوية في المملكة؛منها الاستثمار في مصانع تحويلية للحوم الدواجن العضوية،وإنشاء مزارع لإنتاج الدواجن العضوية،وتوسيع الشركات المحلية المنتجة للدواجن من خلال الاستثمار في إنتاج الدواجن العضوية، ومنافذ البيع والتسويق.