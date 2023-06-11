“البيئة” تناقش إستراتيجية بناء المبادرات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار

المناطق_واس

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أهمية تمكين وتوطين الابتكارات والتقنيات الحديثة؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية بقطاعات الوزارة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة بمقرها بالرياض، بعنوان “الإستراتيجية المؤسسية للبحث والابتكار”؛ بهدف مناقشة محاور بناء المبادرات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار، متضمنة عددًا من الدراسات والمشاريع الإستراتيجية.

وأوضح الدكتور المالك أن الوزارة تعمل على دراسة مبادرة تهدف إلى وضع خارطة طريق للتقنيات المتقدمة في قطاعاتها الثلاثة، وذلك من خلال تحليل الوضع الراهن للتقنيات، وتحديد الأولويات التقنية وضمان ربطها بالتحديات، بالإضافة إلى إستراتيجية شراكات البحث والابتكار في القطاعات؛ مما يعزّز قدرة المنظومة في استقطاب وتشغيل التقنيات الحديثة.

وأفاد أن التطور التقني الحديث يسهم بشكل كبير في تنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة؛ مشيرًا إلى أن هناك مبادرات أخرى تعنى بالإستراتيجية التنفيذية، تسعى إلى تنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ثلاث برامج، هي “سدرة” لقطاع البيئة، و”سحابة” للمياه، و”سنبلة” للزراعة تم تدشينها مؤخرًا، بالإضافة إلى تطوير برامج ومبادرات مصممة لتحفيز ودعم المبتكرين ورواد الأعمال.