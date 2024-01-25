“البيئة” تُصدر 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2023

المناطق_الرياض

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2023م لمختلف الأغراض البشرية والزراعية، والعمرانية، والتنموية، والصناعية، في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإصدار 4698 رخصة لمصادر المياه الجوفية (الآبار)، واشتملت هذه الرخص على حفر آبار جديدة وتعميق وتنظيف لآبار قائمة منها 3408 رخص في الرف الرسوبي، و1290 رخصة في الدرع العربي، بالإضافة إلى إصدار 98 رخصة مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار للمؤسسات والشركات التي تعمل في ذات المجال.

وأكدت الوزارة أنه تم إصدار 24 رخصة لتصدير المياه المعبأة بإجمالي كمية مياه مصدرة وصلت إلى 25 ألف متر مكعب؛ منها 6500 متر مكعب من مياه متجددة، وبرسوم تصدير بلغت 960 ألف ريال.

كما أصدرت خلال العام الماضي 95 رخصة استخدام لمصادر المياه للأشياب ومصانع المياه المعبأة بكمية إجمالية وصلت إلى 66 مليون متر مكعب.

وطالبت الوزارة بضرورة الاطلاع على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه واستخداماتها وتصنيف مخالفاتها، والالتزام بعدم القيام بأي أنشطة تتعلق بمصادر المياه واستخداماتها دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة لكل نشاط، لضمان تنظيم مصادر المياه وحوكمتها واستدامتها لجميع الأنشطة؛ وحتى لا يتم ايقاع العقوبات بحق المخالفين.

كما دعت الراغبين في إصدار رخص مصادر المياه واستخداماتها إلى زيارة بوابة “نما” الإلكترونية بعد الاطلاع على الشروط والمتطلبات.