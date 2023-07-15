البيئة: لا يجوز لأي شخص استخدام نشاط “المياه غير الصالحة للشرب” دون رخصة ومن يخالف القانون يعرض نفسه لعقوبات مالية

قال المهندس “متعب القحطاني” مدير الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه في البيئة، إن المملكة تعمل على استحداث طرق وأساليب ابتكارية جديدة في نظام الموارد المياه.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن وزارة البيئة شددت على أنه لا يجوز لأي شخص استخدام نشاط “المياه غير الصالحة للشرب”، دون رخصة من الوزارة.

وأوضح أن من يخالف تعليمات الوزارة فسوف يعرض نفسه للعقوبة المقررة وفق القانون.

وأشار إلى أن هذه العقوبة هي عقوبة مالية، حيث تتراوح ما بين 3000 ريال إلى 200 ألف ريال.