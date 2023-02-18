“البيئة”: مهلة لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن منح مُلّاك ورُعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، مهلة تصل إلى سبعة أشهر، تبدأ اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023م؛ لعودة إبلهم ومواشيهم الحية إلى دولهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والإستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة.

ونوّهت الوزارة إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس من العام الجاري؛ تطبيق عددٍ من الإجراءات بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، تتضمن، إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

ودَعت الوزارة مُلاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، للاستفادة من المهلة المحددة لعودة مواشيهم وإبلهم قبل انتهاء المهلة، وذلك من خلال التسجيل عبر منصة نما الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=cjK7Q2Q4Qqw%3D .

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة خطت خطوات مهمة للمحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، من خلال إنشاء خمسة مراكز بيئية وصندوق للبيئة، بالإضافة إلى سنّ اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية الغطاء النباتي من الرعي المبكر، والرعي الجائر، والاحتطاب، إلى جانب الإسهام في تنمية الغطاء النباتي من خلال نثر البذور وزراعة الأشجار والشجيرات البرية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.