“البيئة”: “1.28 مليار” صادرات التمور.. وإنتاج سنوي يتخطى “1.54” مليون طن

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كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة (%5.4) في عام 2022، مقارنة بالعام السابق له، إذ بلغت أكثر من مليار، و280 مليون ريال..

وتُولي المملكة قطاع النخيل والتمور اهتمامًا كبيرًا من خلال العمل على تطويره واستدامته، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، حيث حققت التمور اكتفاءً ذاتيًا فاقت نسبته (125%) وتجاوزت كميات إنتاجه (1.54) مليون طن سنويًا.

وانتشرت التمور السعودية في العديد من الأسواق العالمية، وبلغ عدد الدول المستوردة لها (116) دولة حول العالم تستورد أكثر من (300) صنف من أجود أنواع التمور السعودية.

وبحسب الوزارة فإن المملكة تحتضن أكثر من (33) مليون نخلة، وما يزيد على (123) ألف حيازة زراعية تتوزع في (13) منطقة من مناطق المملكة، ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية المهمة، مثل الأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى المنتجات الطبية والتجميلية، وصناعات مواد البناء وغيرها، وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور إحدى أهم الصناعات عالميًا.

وتشهد أسواق المملكة خلال أيام شهر رمضان، إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا على شراء التمور، وسط وفرة ملحوظة لجميع أنواعه، حيث يتسابق الجميع على شراء أبرز الأنواع المفضّلة لديهم على مائدة الإفطار، مثل (العجوة، العنبرة، الصفاوي، البرحي، الصقعي، الخضري، السكري، الزهدي، المجدول، الخلاص، الحلوة، المكتومي)، وغيرها من الأصناف.

وينصح خبراء التغذية بأهمية تناول التمر عند الإفطار؛ لأنه يزوّد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، فهو يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل السكروز، الجلوكوز، والفركتوز، بالإضافة إلى الأحماض والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين (أ، ب، ج، هـ).

كما يتميز التمر بأنه سريع الهضم وسهل الامتصاص، وهو غني بالمعادن المغذية، مثل البوتاسيوم، الكبريت، الفوسفور، الحديد، الصوديوم، الزنك والمغنيسيوم، ويعمل التمر على خفض نسبة الكولسترول بالدم، إضافة إلى أنه مقوٍّ للكبد ويقتل الجراثيم، كما أن تناوله يقي من تصلب الشرايين.

تُعد التمور الفاكهة الأساسية والمفضّلة لدى الأسر السعودية والمقيمين بالمملكة خلال شهر رمضان، إذ لا تخلو موائدهم من وجود التمر، لما يحمله من قيمة غذائية عالية، ولاحتوائه على عناصر رئيسية يحتاجها الجسم، خاصة بعد الصيام لساعات طويلة.