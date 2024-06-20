“البيئة”: 8 آلاف ذبيحة بمسالخ الرياض في رابع أيام العيد وأكثر من 1000 كيلوجرامًا تبرعات مبادرة “ثلث الأضحية”

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقبال مسالخ منطقة الرياض (8,623) ذبيحة، في اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، من خلال المسالخ الثابتة والمتنقلة، التي تشرف عليها الفرق المتخصصة لفرع الوزارة بالمنطقة، عبر القيام بعمليات الرقابة، وتقديم خدمات الكشف البيطري على جميع المواشي.

وأوضحت الوزارة، أن فرقها الفنية قامت بـ (277) جولة رقابية على الأسواق والمسالخ في الرياض، و(510) زيارات للمحال والمباسط والأحواش في أسواق المنطقة، أسفرت عن توجيه (14) إنذاراً، ومخالفة واحدة في مواجهة المخالفين للضوابط والاشتراطات الصحية بالمسالخ، كما شهدت إتلافًا كليًا لـ (7) رؤوس من الماشية؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى (406) إتلافات جزئية، وشملت الجولات الرقابية والزيارات، (4,220) حوشًا، و(375) جلابة.

إلى ذلك، تواصل تجاوب المواطنين والمقيمين مع مبادرة ثلث الأضحية المجتمعية، ومساهمتهم في التبرع باللحوم للأسر المحتاجة؛ حيث بلغ عدد المتبرعين (68) متبرعًا، فيما بلغت الكميات المُتبرع بها (1,170) كيلوجرامًا من اللحوم، كما شهد اليوم الرابع للعيد ختام الحملة التوعوية لإرشادات السلامة الغذائية للهدي والأضاحي، التي تواصلت جهودها طوال أيام العيد، بالتعاون بين الوزارة، وصحة الرياض.

يُذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، قام بجهود كبيرة خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام 1445هـ، من خلال الاستعدادات المبكرة لاستقبال وتجهيز أسواق الأغنام الرئيسة والمؤقتة، والمسالخ النظامية والمتنقلة، بالإضافة إلى تهيئة الحظائر ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع؛ للتأكد من سلامتها.