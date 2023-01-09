البيت الأبيض: أسلحة إيران تستخدم لقتل المدنيين في أوكرانيا

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الاثنين، إن إيران قد تكون ممن يسهمون في جرائم حرب بأوكرانيا من خلال تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وأضاف للصحفيين “أسلحتهم تستخدم لقتل المدنيين في أوكرانيا ومحاولة إغراق المدن في البرد والظلام وهو ما يضع إيران، من وجهة نظرنا، في موقف أنها قد تكون ممن يسهمون في جرائم حرب واسعة النطاق”.

كانت مجلة “بوليتيكو” تساءلت عن سبب مساعدة إيران لروسيا في غزو أوكرانيا، موضحة أن إيران تحصل على المال من أجل اقتصادها المتعثر مقابل الطائرات دون طيار والصواريخ والتدريب.

أشار إيريك بروير، من مبادرة التهديد النووي، إن أول الأسباب غير الواضحة لمساعدة طهران لموسكو في الحرب أنها ترغب في هزيمة الجيش الأوكراني المدعوم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ما يوجه ضربة إلى هيبة الغرب.