البيت الأبيض: اتفقنا مع السعودية على تواصل منتظم

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قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة إن وفدا من البيت الأبيض أكد دعمه للمملكة على صعيد اليمن وغيره من الأماكن، وذلك خلال محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف المتحدث أن البلدين اتفقا خلال المحادثات على البقاء على تواصل منتظم.
ترحيب بتبادل الأسرى
أتت تلك التصريحات بعد ساعات من ترحيب واشنطن بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في اليمن.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى في اليمن، داعياً إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في البلاد.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وصلا إلى المملكة، يوم الخميس، والتقيا بوزير الخارجية فيصل بن فرحان.
“اجتماع مثمر للغاية”
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أنه أجرى اجتماعا مثمرا للغاية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعرب غراهام، عن رغبته في “العمل مع الإدارة الأميركية والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس من أجل الارتقاء بالعلاقات الأميركية السعودية إلى المستوى التالي”.
“تقدم ملحوظ في اليمن”
في اليوم ذاته قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد وناقشا خلاله إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.
بيان البيت الأبيض أفاد بأن سوليفان “سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي، حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنة بوساطة الأمم المتحدة”.