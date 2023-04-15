البيت الأبيض: اتفقنا مع السعودية على تواصل منتظم

ترحيب بتبادل الأسرى

أتت تلك التصريحات بعد ساعات من ترحيب واشنطن بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى في اليمن، داعياً إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وصلا إلى المملكة، يوم الخميس، والتقيا بوزير الخارجية فيصل بن فرحان.