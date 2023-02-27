البيت الأبيض: الدعم السعودي للشعب الأوكراني خطوة مهمة

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قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان السعودية تقديم 400 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وأضاف أن الدعم السعودي للشعب الأوكراني خطوة مهمة، مشيراً إلى أنها شريك استراتيجي لأميركا منذ 8 عقود.

في موازاة ذلك، أوضح البيت الأبيض لـ ” أن العنف الجاري يدفعنا للعمل لأجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفقا لـ “العربية”.

وعن الملف اليمني، أشاد البيت الأبيض بدور السعودية لدعم الهدنة هناك، لافتاً إلى أن المملكة تقوم بخطوات كبيرة لدعم استقرار المنطقة.

حزمة مساعدات

وزار وزير الخارجية كييف أمس، والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية ديميترو كوليبا وعدداً من المسؤولين، حيث أعلنت المملكة عن تقديم حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بـ 410 ملايين دولار.

وجرى خلال اللقاء مع كوليبا، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.