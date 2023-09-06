البيت الأبيض: الزعيم الكوري الشمالي يزور روسيا للقاء “بوتين” قريبًا

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كشف البيت الأبيض عن لقاء مرتقب بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا خلال الشهر الحالي، لبحث إمكانية تقديم إمدادات الأسلحة لموسكو في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، إن لديه معلومات مفادها أن كيم جونغ-أون يتوقع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حوارًا دبلوماسيًا في روسيا على مستوى القادة.

وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي أن موسكو تجري سرًا محادثات حثيثة مع كوريا الشمالية بهدف الحصول على كميات من الذخائر والإمدادات اللازمة للحرب الأوكرانية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، إن واشنطن حذرت علانية سابقًا، بشأن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتقدم بشكل حثيث.

التقارب الروسي الكوري الشمالي

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي، قال في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، إن كوريا الشمالية، رغم نفيها، زودت روسيا العام الماضي صواريخ استخدمتها مجموعة فاغنر العسكرية في الحرب بأوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، زار بيونغ يانغ في نهاية أغسطس الماضي في زيارة نادرة، أعقبها زيارات عدة لمسؤولين روس إلى كوريا الشمالية، لمتابعة المحادثات بشأن شراء الأسلحة.