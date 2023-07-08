البيت الأبيض: العثور على الكوكايين لم يُعرّض الأمن القومي للخطر

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أكد البيت الأبيض أمس (الجمعة) أن العثور على الكوكايين في مقر الرئاسة الأمريكية لم يعرض الأمن القومي للخطر، موضحا أن «غرفة الأزمات» الشهيرة فيه كانت خالية عندما اكتشف وجود المسحوق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعثر على الكوكايين الأحد في الجناح الغربي للبيت الأبيض في منطقة يرتادها زوار عادة مما أثار جدلاً سياسياً تحاول السلطة التنفيذية تهدئته منذ أيام.

قال جيك ساليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه عثر على المخدرات بالقرب من قاعة الأزمات لكن هذه الغرفة لم تستخدم «منذ أشهر بسبب أعمال بناء جارية».

وأضاف أنه «لهذا السبب كان الأشخاص الوحيدون الذين يدخلون إلى قاعة الأزمات ويخرجون منها خلال هذه الفترة عمالا».

وأدت الحادثة إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس جو بايدن التي تسعى إلى تجنب الفضائح التي شهدتها ولاية الرئيس السابق.

وأكد ساليفان من جديد أن موظفي البيت الأبيض يخضعون لسياسة صارمة لاختبار المخدرات.