أبرز المواددولي

البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء بوتين.. بشرط

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 12:02 صباحًا

المناطق_متابعات

أكد البيت الأبيض، استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال أبدت روسيا استعدادا جادا للتفاوض.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم خلال مؤتمر صحفي،: “سمعت الرئيس نفسه يقول في اجتماع مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون إنه إذا أظهر بوتين استعدادا جادا، فسيكون بالتأكيد مستعدا للقائه”.

وشدّد في الوقت نفسه على أن رئيس الإدارة الأمريكية لن يكون مستعدا للتفاوض مع نظيره الروسي إلا “إذا كان هناك استعداد جاد وحقيقي” من الجانب الروسي، وكذلك “بعد إجراء المشاورات مع أوكرانيا والتزامها بالمحافظة عليها”.

الوسوم
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 12:02 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى