البيت الأبيض: كيم يلتقي بوتين في روسيا لبحث “صفقة أسلحة”

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أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، في إطار “مفاوضات الأسلحة” الجارية بين البلدين، بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.