البيت الأبيض: مستعدون للاضطرابات المحتملة بشأن محاكمة ترامب

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صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن السلطات الأمريكية مستعدة لواجهة الاضطرابات والفوضى التي قد تندلع فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.