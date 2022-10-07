البيرو تشهد انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول في الأمريكيتين بشأن الهجرة غير النظامية

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عقد بالعاصمة ليما بدولة البيرو اليوم، اجتماع وزراء خارجية وممثلي 21 دولة في الأمريكيتين، بشأن تعزيز الاستجابة المشتركة للهجرة غير النظامية والتهجير القسري.

وأفادت “الخارجية الأمريكية” في بيان صحفي، أن الدول المشاركة أكدت التزامها بتهيئة الظروف المواتية للهجرة الآمنة، وفقاً للركائز الثلاث المعلنة في لوس أنجلوس وهي: الاستقرار ومساعدة المجتمعات، والمسارات النظامية للهجرة والحماية الدولية، وإدارة الهجرة بطريقة إنسانية.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أكثر من 240 مليون دولار كمساعدات إنسانية وأمنية جديدة من وزارة الخارجية؛ لمعالجة الدوافع المباشرة والأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، فضلاً عن مساعدة أولئك الذين أجبروا على الفرار.