التأمينات الاجتماعية: أكثر من 10 مليارات ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر نوفمبر 2022م

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنًّ مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاع العام والخاص.

جاء ذلك في النشرة الدورية التي تعلن عنها المؤسسة التي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات والإنجازات خلال الشهر.

واستعرضت المؤسسة في نشرتها عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً، حيث بينت أنَّها تخطت خلال الفترة حاجز 6.5 ملايين معاملة لعملاء النظامين العام والخاص تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل عبر القنوات الإلكترونية التي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية التي تمكن العميل من إنجاز تعاملاته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وعن عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية بينت المؤسسة أنه بلغ أكثر من 137 ألف مسجل جديد خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغت خطابات التعريف بالمعاش المصدرة الكترونياً أكثر من 128 ألف تعريف، فيما بلغت زيارات الموقع الالكتروني أكثر من 1.5 مليون زيارة.

كما تطرقت النشرة إلى عدد المكالمات الواردة لمركز اتصال خدمة العملاء والتي بلغت 86 ألف مكالمة، فيما وصل عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية خلال الفترة المشار إليها أكثر من 143 ألف تحميل جديد.

يذكر أنَّ التحول الرقمي الكبير الذي تنتهجه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتج عنه فوز المؤسسة ووصولها لمرحلة الإبداع في مؤشر قياس التحول الرقمي 2022 الذي أعلنت عنه هيئة الحكومة الرقمية مؤخراً، كما يبين حرص المؤسسة ومن خلال إستراتيجيتها على تعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة رقمية متميزة تتيح لعملائها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل إنجاز تعاملاتهم مع المؤسسة بكل يسر وسهولة وعلى مدار الساعة في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.