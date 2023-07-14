التأمينات الاجتماعية: أكثر من 10.4 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية وإنجاز أكثر من 2.7 مليون معاملة خلال شهر يونيو الماضي

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر يونيو الماضي بلغت أكثر من 10.4 مليار ريال، في حين بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 2.7 مليون معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل.

جاء ذلك في النشرة الدورية الشهرية التي تصدرها المؤسسة وتستعرض أبرز الأرقام والمنجزات المحققة خلال الفترة.

وتفصيلاً بينت المؤسسة أنه خلال شهر يونيو الماضي بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 76.5 مليون ريال، في حين بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16 مليون ريال.

وعن الأرقام المحققة في مجال التحول الرقمي وأعداد المستفيدين من خدمات المؤسسة الرقمية لذات الفترة، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية تجاوز 110 ألف مسجل جديد، فيما تخطى زوار الموقع الالكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa ، حاجز 1.8 مليون زائر، كما بلغ عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً لذات الفترة أكثر من 128 ألف خطاب تعريف، وبلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 141 ألف مستخدم جديد.

كما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نشرتها مدى الإقبال الكبير على استخدام القنوات والمنتجات والخدمات الرقمية والتي أتاحتها المؤسسة طوال اليوم. حيث أعلنت أن عدد المستخدمين لخدمة “الزيارة الافتراضية” بلغ أكثر من 21.6 ألف مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين لخدمة الإنسان الرقمي “أمين” خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 34 ألف مستخدم، وبلغ عدد المستفيدين من “واتس آب” التأمينات الاجتماعية أكثر من 13.1 ألف عميل، وعن عدد العملاء الذين استفادوا من خدمة “المساعد التأميني” بينت المؤسسة أنهم بلغوا 1.3ألف عميل، في حين تخطت المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء حاجز 64 ألف مكالمة، كما بلغت الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء عبر منصة “تويتر” أكثر من 25.5 ألف استفسار.

كما جاء في النشرة الشهرية للتأمينات الاجتماعية أبرز الجهود والمنجزات في مجال تعزيز مبدأ الالتزام والوقاية التأمينية وتحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، حيث بينت المؤسسة أنه بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 12.1 ألف زيارة، في حين بلغت الزيارات التوعوية أكثر من 9.6 ألف زيارة، وبلغ عدد اللقاءات والورش الميدانية 67 لقاء وورشة خلال شهر يونيو الماضي.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دأبت على نشر هذه الأرقام والإحصاءات بشكل شهري لاستعراض النتائج والأرقام المحققة في خدمة العملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل، كما يمكن إيجاد العديد من الأرقام والمؤشرات والبيانات التفصيلية عن المشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل والمنشآت عبر زيارة صفحة “البيانات المفتوحة” في موقع المؤسسة الإلكتروني . www.gosi.gov.sa.