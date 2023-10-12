التأمينات الاجتماعية: أكثر من 2.2 مليون معاملة منجزة خلال شهر سبتمبر الماضي

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبر نشرتها الإحصائية الشهرية، أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 2.2 مليون معاملة.

وأشارت النشرة إلى أن زيارات موقع المؤسسة الإلكتروني والدخول لمنصتي تأميناتي (أعمال/ أفراد) تخطى حاجز 2.2 مليون زيارة، فيما جرى إصدار أكثر من 191 ألف خطاب تعريف بالمعاش، وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 251 ألف تحميل.

وبينت التأمينات الاجتماعية استمرار النمو في الخدمات الرقمية, حيث تجاوز عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي “أمين” 26 ألف و39 ألف على التوالي، واستفاد من خدمة “واتساب التأمينات” أكثر من 22 ألف عميل، فيما استفاد أكثر من ألف عميل من خدمة المحادثة الفورية، كما تلقى حساب المؤسسة عبر منصة X أكثر من 55 ألف استفسار، واستقبل مركز الاتصال الهاتفي للمؤسسة أكثر من 74 ألف اتصال.

وعن إجمالي المصروفات التأمينية لذات الفترة، بينت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، منها مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” التي بلغت أكثر من 85.9 مليون ريال، ومصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 16.8 مليون ريال.

وعن جهود التأمينات الاجتماعية في مجال الالتزام التأميني والسلامة والصحة المهنية، أوضحت المؤسسة أن عدد الزيارات التي تمت للمنشآت خلال سبتمبر الماضي لمراقبة الالتزام التأميني بلغت أكثر من 16.9 ألف زيارة، كما بلغ عدد الزيارات الوقائية قرابة 3200 زيارة، فيما أقامت المؤسسة 75 ورشة عمل ولقاء توعويًا لأصحاب العمل.

واختتمت التأمينات الاجتماعية بتأكيد حرصها على تقديم خدمات متميزة ومبتكرة واستباقية، حيث نجحت المؤسسة في توظيف أحدث البرامج والتطبيقات للتنبؤ بحاجات العملاء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الحديثة، كما حازت مؤخرًا على المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية للجهات الحكومية المقدم من هيئة الحكومة الرقمية.