“التأمينات الاجتماعية”: أكثر من 8 آلاف زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام التأميني خلال فبراير الماضي

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أعلنت “التأمينات الاجتماعية” عن قيامها وعبر فرق الالتزام التأميني بأكثر من 8 آلاف زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال شهر فبراير 2023م، وذلك تحقيقاً لمستهدف رفع الالتزام والوقاية التأمينية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المؤسسة الرقابية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية؛ لضمان حقوق المشتركين في النظام، ومتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تقديم الدعم لـ 3511 منشأة ضمن نطاق المنشآت المتوسطة والصغيرة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

كما تم خلال شهر فبراير القيام بأكثر من 6 آلاف زيارة توعوية، وعقد أكثر 15 ورشة خارجية لأصحاب العمل المشتركين؛ لتعزيز التواصل مع العملاء والإجابة عن جميع استفساراتهم والاستماع لملحوظاتهم لتطوير الإجراءات وتسهيلها، وشملت الجوانب التوعوية توعية المنشآت وأصحاب العمل عن أبرز الملحوظات التأمينية وطرق تلافي الوقوع فيها، التي تشمل تسجيل المشتركين دون وجود علاقة عمل وعدم تحديد السبب الفعلي لاستبعاد المشترك، وكذلك تسجيل المشترك بأجر غير صحيح، كل ذلك يأتي سعياً من التأمينات الاجتماعية إلى حفظ حقوق المشتركين والمنشآت، وسلامة الالتزامات التأمينية بين المشترك وصاحب العمل.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانطلاقاً من مسؤوليتها بالالتزام والوقاية التأمينية والسلامة والصحة المهنية تولي جانب التوعية عناية خاصة من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لجميع العملاء من مشتركين وأصحاب عمل؛ لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما تهتم المؤسسة بتعزيز جانب السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق المشتركين وأصحاب العمل.