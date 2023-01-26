“التأمينات الاجتماعية” تحصل على شهادة الآيزو في إدارة أمن المعلومات

المناطق_واس

حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على شهادة إدارة أمن المعلومات ISO 27001:2013 نظير جهودها في تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيانات وسريتها.

ويأتي تحقيق المؤسسة لهذه الشهادة استمراراً لجهودها الاستراتيجية في السعي نحو التحول الرقمي الكامل في تعاملاتها مع عملائها الداخليين والخارجيين، كما يأتي امتداداً لتميزها في إدارة وحماية البيانات والحفاظ على سرية المعلومات، كما تُعد هذه الشهادة هي المعيار الأبرز عالمياً لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) التي تُعنى بالالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية في حماية البيانات والمرونة الإلكترونية عبر تطبيق 12 معياراً في عائلة ISO/ 27001 IEC، التي تعمل مجتمعة على تمكين المؤسسات من جميع القطاعات من إدارة أمان الأصول المعلوماتية مثل المعلومات المالية والملكية الفكرية وبيانات الموظفين والمعلومات التي تتعهّد بها جهات خارجية.

وبيّنت أن حصولها على هذه الشهادة جاء تأكيداً لتميزها في حماية سرية معلومات عملاءها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل بأشكالها كافة التي تتضمن البيانات الورقية والرقمية والسحابية، كما تأتي تأكيداً لتفوقها في التصدي للهجمات السيبرانية والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية والاستعداد بوضع الخطط والبرامج لمواجهتها.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهدت تحولاً كبيراً وقفزة نوعية في التحول الرقمي الذي تمكنت معه المؤسسة من تقديم خدماتها كافة عبر بيئة ومنصات رقمية آمنة تضمن سرية معلومات العملاء وتعمل على مدار الساعة.