“التأمينات الاجتماعية” تشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي

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شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيف نسخته هذا العام صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة 6 – 7 نوفمبر الحالي، ورأس وفد المؤسسة معالي المحافظ الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق.

ويأتي الاجتماع لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص قطاع الحماية التأمينية.

وناقش الاجتماع المستجدات والمؤشرات الإحصائية لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء وسبل تطويره وتعزيزه بما يحقق الحماية التأمينية للمستفيدين, ومبادرة جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وسير الندوات الدورية لتعزيز الوعي حول نظام مد الحماية التأمينية.

كما شهد الاجتماع تكريم الشخصيات الخليجية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي التي جاء من ضمنها محافظو المؤسسة السابقين معالي الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز, ومعالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس تقديراً لجهودهم في تطوير منظومة الحماية التأمينية.

وبهذه المناسبة أوضح معالي محافظ التأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الحادي والعشرين الذي تشرفت المؤسسة باستضافته بمدينة الرياض العام الماضي، ومتابعة تطورات مشروع التكامل والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ومبادرة تطوير إجراءات التحصيل والعديد من المواضيع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقام بشكل سنوي وتستضيفه أحد الدول الأعضاء بالمجلس، ويهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء.