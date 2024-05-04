التأمينات الاجتماعية تشارك في المؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية

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تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية، والذي يقام برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال الفترة 7 – 5 مايو 2024م بمدينة الرياض.

وتأتي مشاركة التأمينات الاجتماعية في هذا المؤتمر الذي يأتي متزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية تحت شعار “استكشف الأفق” بصفتها شريكاً مؤسساً نظراً لما يمثله قطاع السلامة والصحة المهنية من أهمية إستراتيجية لدى المؤسسة، كونها المعنية عن تطبيق فرع الأخطار المهنية أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية، والذي يعد سلامة المشتركين في بيئات العمل أحد مستهدفاته الرئيسة.

وتستعرض المؤسسة بجناح يضم معرضاً تفاعلياً وعدداً من الأقسام جهودها في تعزيز واقع السلامة في بيئات العمل لتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تهدف لحماية المشتركين من الأخطار المهنية، وكذلك الجهود المبذولة التي أسهمت في انخفاض إصابات العمل المسجلة لدى أصحاب العمل بنسبة 8.5% لعام 2023م مقارنة بالعام 2022م، إضافةً إلى عرض عن المنافع التأمينية التي كفلها نظام التأمينات الاجتماعية للمشترك عند تعرضه لإصابة عمل، كما سيتعرف الزوار على جهود المؤسسة تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توفير الدعم اللازم والاستشارات .