“التأمينات الاجتماعية” تطلق النسخة الثامنة من برنامج “النخبة” لتأهيل المواهب لحديثي التخرج

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق النسخة الثامنة من برنامج “النخبة” وهو برنامج تدريب على رأس العمل منتهي بالتوظيف، يهدف إلى تأهيل المواهب الواعدة من حديثي التخرج عبر سلسلة من البرامج التدريبية النظرية والعملية والتي تواكب أحدث البرامج في سوق العمل.

وبيّنت أن التقديم متاح للخريجين من كلا الجنسين لعام 2023 من حملة درجة البكالوريوس من أحد الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم في التخصصات المستهدفة، على ألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3/4) للجامعات التي يكون معدلها من 4 و (4/5) للجامعات التي يكون معدلها من 5.

وأضافت المؤسسة أن التخصصات المطلوبة هي التأمين، إدارة المخاطر، إدارة العمليات، إدارة الجودة، هندسة صناعية، العلوم الاكتوارية، إدارة نظم المعلومات، إدارة أعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة حاسب آلي، هندسة برمجيات الحاسب، الأمن السيبراني.

وأشارت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن التقدم بطلب الانضمام للبرنامج من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.gosi.gov.sa علماً أن التقديم متاح حتى تاريخ 24 أغسطس 2023م.

يذكر أن برنامج “النخبة” يأتي في نسخته الثامنة في إطار سعي المؤسسة الاستراتيجي لاستقطاب المواهب الوطنية الشابة وتعزيز مهاراتهم عبر البرامج التدريبية النظرية والعملية وتأهيلهم على رأس العمل، إدراكاً منها لأهمية تعزيز وتطوير الكفاءات البشرية لديها، وتحقيقاً لرسالتها في تقديم منتجات وخدمات تأمين اجتماعي متجدد للعملاء.