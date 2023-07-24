التأمينات الاجتماعية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف لكافة التخصصات

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التقديم في (برنامج النخبة) النسخة الثامنة، لعام 2023م، والمنتهي بالتوظيف.

ويستهدف البرنامج تأهيل الكفاءات الواعدة، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الهدف من برنامج النخبة:

يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة أمام الخريجين لتطوير مواهبهم ضمن سلسلة من البرامج المكثفة التي تمكنهم من النجاح والاندماج في بيئة العمل بشكل فعال وسريع.

كذلك يهدف البرنامج إلى تسريع بناء الكفاءات واختصار المراحل ضمن دورة اكتساب الخبرات العملية عبر برامج تدوير الوظائف ونقل المعرفة.

مزايا البرنامج:

1- راتب شهري.

2- تأمين طبي مميز.

3- برامج تدريبية مكثفة.

4- بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

5- التوظيف عند اجتياز البرنامج بنجاح.

6- امتلاك الملتحقين بالمعارف والخبرات الأساسية.

7- التطوير الشخصي والمهني واكتساب خبرات مميزة.

8- تدوير داخلي في إدارات المؤسسة وخارجي لدى أحد الجهات الرائدة.

أهداف البرنامج:

1- التأهيل على رأس العمل، لتنمية الكفاءات الوظيفية وتسريع اكتسابها.

2- استقطاب المواهب من حديثي التخرج والاستثمار بأبناء الوطن.

3- جذب النخبة من الخريجين المتميزين ورفع مستوى المعارف لديهم.

التخصصات المطلوبة:

– التأمين.

– إدارة المخاطر.

– إدارة العمليات.

– إدارة الجودة.

– هندسة صناعية.

– علوم اكتوارية.

– إدارة نظم المعلومات.

– إدارة أعمال.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– نظم المعلومات.

– هندسة حاسب آلي.

– هندسة برمجيات الحاسب.

– الأمن السيبراني.

شروط الانضمام للبرنامج:

1- أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه:

2- المعدل الأكاديمي عند التخرج لا يقل عن:

أ- معدل 3 (في الجامعات التي يكون معدلها 4)

ب- معدل 4 (في الجامعات التي يكون معدلها 5)

3- أن يكـون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

4- التقديم مفتوح للرجال والنساء.

5- أن يكون من خريجي عام 2023م.

رابط التقديم:

– التقديم متاح الآن عبر بوابة التوظيف الرسمية للتأمينات الاجتماعية، وينتهي بتاريخ 24 أغسطس 2023م.

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )