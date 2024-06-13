“التأمينات الاجتماعية” تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

المناطق_واس

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مواصلة خدمة عملائها عبر قنوات الخدمة المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك, وذلك سعياً لتقديم الخدمة المميزة لعملائها، واستمراريتها.

وأفادت بأن بإمكان العملاء التواصل مع مركز اتصال خدمة العملاء عبر الرقم 8001243344 وكذلك الاستفادة من خدمة الزيارة الافتراضية من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.gosi.gov.sa خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 8 مساء، ويوم السبت 15 يونيو من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء. فيما سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو الذي يوافق يوم العيد يوم إجازة.

ويستأنف العمل -بمشيئة الله- يوم الاثنين الموافق 17 يونيو، وستكون أوقات العمل حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساء. ويتواصل العمل يوم الجمعة 21 يونيو من الساعة 2 مساء حتى 8 مساء، ويوم السبت 22 يونيو من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساء.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بإمكان جميع العملاء الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر منصتي تأميناتي (أفراد/ أعمال) التي ستكون متوفرة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة, بالإضافة إلى خدمة الإنسان الرقمي “أمين” وحساب العناية بالعملاء @Gosicare على منصة X.