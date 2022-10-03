“التأمينات الاجتماعية” و “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” توقعان مذكرة تفاهم

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وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وجرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية الذي يقام حالياً في مدينة الرياض، بحضور معالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن طلال النحاس ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ووقعها من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب الوزارة وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهتين في مجال تحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل للارتقاء بسوق العمل ورفع جاذبيته وخلق بيئة عمل مميزة وصحية للحفاظ على الموارد البشرية والحد من الإصابات والأمراض المهنية في مقرات العمل.

ونصت المذكرة على المساهمة في مراجعة وتطوير اللوائح والسياسات والتشريعات وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال السلامة والصحة المهنية، كذلك المشاركة في رفع الوعي والثقافة في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة من خلال الدورات والبرامج وورش العمل الموجهة لأصحاب العمل والعاملين، كما نصّت المذكرة على المشاركة والدعم في تنفيذ المؤتمرات والملتقيات والمعارض المختصة بموضوع السلامة والصحة المهنية. كذلك العمل بين الطرفين على تطوير إجراءات الرقابة على معايير ومتطلبات السلامة المهنية وتحقيق التكامل في المجال.

وأكد الجهني أن المذكرة جاءت للأهمية الكبيرة التي يكتسبها محور السلامة والصحة المهنية، حيث تتظافر الجهود والمبادرات بهدف خلق بيئة عمل آمنة تخلو من الإصابات والامراض المهنية التي تؤثر على الموارد البشرية وعلى أداء المنشآت وتحقيقها لأهدافها, مضيفًا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي عناية فائقة لموضوع السلامة والصحة المهنية عبر برامج وعمليات الرقابة والالتزام والوقاية التأمينية والزيارات الميدانية والتي ساهمت في انخفاض إصابات العمل بنسبة 70% بنهاية عام 2020 مقارنة بعام 2009م.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشارك كشريك مؤسس عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة والجلسات وورش العمل في المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية والذي يقام حالياً في مدينة الرياض، بالتزامن مع المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية.

وتسعى المؤسسة عبر مسؤوليتها عن تطبيق فرع الاخطار المهنية –أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية- إلى تقديم التعويضات والرعاية الطبية اللازمة في حالات إصابات العمل والامراض المهنية، بالإضافة إلى الأدوار التوعوية التي تقوم بها لنشر الوعي بين المنشآت والعاملين بأهمية السلامة في مقرات العمل والحقوق التي كفلها النظام للحد من الإصابات والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وصحية.