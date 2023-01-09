“التأمينات”: 4 حالات لتسلم تعويض الدفعة الواحدة دون بلوغ سن الستين

وتابعت أن هذه الحالات هي: العامل المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات أقل من سنة.. والحالة الثانية هي مَن صدر بحقه حكم، أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.. والمشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة، ومن أسقطت عنه الجنسية السعودية.