“التأمينات”: 4 حـوادث تدخل ضِمن إصـابات العمل

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استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحـوادث التي تقع للمشترك وتدخل في إطار إصـابات العمل، مشيرةً إلى أن كل حـادث يقع للمشترك أثناء أو بسبب العمل يُعتبر “إصـابة عمل”.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الحـوادث تشمل الإصـابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية، والإصـابة بأي من الأمراض التي يثبُت تسبُّب العمل بحدوثها.

وأضافت أن إصـابات العمل تشمل أيضاً الحـادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، والحـادث الذي يقع له أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله والعكس، أو أثناء طريقه من محل العمل إلى أماكن الطعام والصلاة والعكس.