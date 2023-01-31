التأمينات: 6 خطوات للتقديم على صرف مستحقات التقاعد إلكترونيًا

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، الخطوات الأساسية للتقديم على صرف معاش التقاعد إلكترونيًا، وذلك بعد استبعاد المشترك من قبل صاحب العمل.

وذكرت خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسار أحد المواطنين، أنه يمكن التقديم من خلال حساب المشترك بالتأمينات أون لاين من خلال أيقونة المعاشات وإكمال الطلب.

ونشرت العناية بالعملاء، إنفوجراف يوضح خطوات التقديم لطلب مستحقات التقاعد بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة فروع التأمينات.

خطوات التقديم على مستحقات التقاعد:

1ـ تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في التأمينات أون لاين.

2ـ اختيار أيقونة المعاشات والضغط على “طلب التقاعد”.

3ـ ادخال رقم الحساب البنكي “الأيبان” والتأكيد عليه.

4ـ تقديم تفاصيل المعالين.

5ـ التأكد من بيانات التواصل ومراجعة تفاصيل الطلب.

6ـ إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر والضغط على تقديم.

معال غير نشط

وأوضحت التأمينات أنه في حال كان لدى صاحب المعاش معال غير نشط يمكنه التقديم على طلب تعديل بيانات معال وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال خدمات الأفراد في الموقع الالكتروني للمؤسسة، على أأن يكون الحساب البنكي “الآيبان” لصاحب المعاش.

وأشارت إلى أنه في حال استكمال طلب التقاعد بشكل ناجح بعد إنجاز الخطوات السابقة، سيتم إيداع معاشه التقاعدي في الحساب البنكي المحدد من قبله بداية كل شهر ميلادي.