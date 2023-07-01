التبرعات لـ”السودان” تتجاوز الـ58 مليوناً

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تجاوزت حصيلة تبرعات الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني، اليوم (السبت)، الـ58 مليون ريال، تبرع بها أكثر من 318 ألف متبرع.

واستقبل مطار بورتسودان حتى الآن 13 طائرة إغاثية محملة بأطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية، كما سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر البحري إلى السودان بـ50 طناً من السلال.

ودشن المركز مؤخراً مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان، والذي يهدف لتوزيع 60 ألف سلة غذائية يستفيد منها نحو نصف مليون فرد من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والجزيرة ونهر النيل.