التبرعات للسودان تتجاوز الـ 53 مليون ريال

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تجاوزت حصيلة تبرعات الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني، اليوم (الخميس)، الـ 53 مليون ريال، تبرع بها أكثر من 294 ألف متبرع.

ودشن مركز الملك سلمان الأسبوع الماضي، مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان، ويهدف لتوزيع 60 ألف سلة غذائية يستفيد منها نحو نصف مليون فرد من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والجزيرة ونهر النيل.

يذكر أن مطار بورتسودان استقبل حتى الآن 13 طائرة إغاثية، محملة بأطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية، كما سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر البحري إلى السودان بـ 50 طناً من السلال.