التبرع بأعضاء خمسة متوفين دماغيًا ينقذ حياة (12) مواطنًا

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تمكّن فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء من الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء خمسة متوفين دماغيًا لصالح مرضى القصور العضوي النهائي؛ وذلك في كلٍ من مستشفى الأمير مشاري بن عبدالعزيز في بلجرشي، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومدينة الملك سعود الطبية، بالإضافة إلى مستشفى كليفلاند في أبو ظبي.

وأبان المركز أنه تم إنقاذ حياة طفلين يبلغان من العمر 5 و 8 أعوام عانا من مرض القصور القلبي النهائي بإجراء عمليتي زراعة قلب لهما، وتم إنقاذ حياة مواطن يبلغ العمر 44 عامًا عانى من القصور القلبي النهائي بإجراء عملية زراعة قلب له.

وأضاف أنه تم إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين من مرض القصور الكبدي النهائي بزراعة كبد له أعادت البهجة والابتسامة على محياه، وتم إنهاء معاناة ثلاثة مواطنين آخرين يبلغون من العمر 24 و 54 و 58 من مرض القصور الكبدي النهائي؛ وذلك بإجراء عمليات زراعة الكبد لهم، وتم إجراء ست زراعات كلى لثلاثة مواطنين يبلغون من العمر 17 و49 و56 عامًا، وإجراء عمليتي زراعة كلى لمواطنتين آخرتين تبلغان من العمر 27 و 45 عامًا أعادت لهما الأمل وأنهت معاناتها مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن يبلغ من العمر 40 عامًا.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، بأن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع وفق الأولويات الطبية للمرضى، مبينًا بأن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.

وأعرب عن عظيم امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعيًا الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.