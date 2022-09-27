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“التجارة” تستدعي 1004 مركبات فورد لخلل في نظام الفرامل الخاص

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 27 سبتمبر 2022 - 2:48 مساءً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1004 مركبات فورد “F-150” موديل 2020- 2021؛ لخلل في نظام الفرامل الخاص بالتحكم في مقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” أنه يمكن التحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 27 سبتمبر 2022 - 2:48 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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