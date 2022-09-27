“التجارة” تستدعي 1004 مركبات فورد لخلل في نظام الفرامل الخاص

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1004 مركبات فورد “F-150” موديل 2020- 2021؛ لخلل في نظام الفرامل الخاص بالتحكم في مقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” أنه يمكن التحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 1,004 مركبات
🚘 فورد "F-150"
🗓 2020 – 2021
🔻 لخلل في نظام الفرامل الخاص في التحكم بمقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/8V22WCFjOU
— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 27, 2022