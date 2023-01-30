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التجارة تستدعي “3339” مركبة مرسيدس ML & GLE

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 1:19 مساءً

أعلنت وزارة التجارة، صباح اليوم الاثنين عن استدعاء 3339 مركبة مرسيدسML & GLE 2013 – 2019؛ وذلك لاحتمالية تسرُّب المياه إلى وحدة التحكم بمضخة الوقود.

وقال الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “التسرُّب قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرّك عن العمل أثناء الاستخدام، مما يزيد من خطر وقوع حادث”.

ووجهت الوزارة دعوة للتحقق من شمول هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 1:19 مساءً
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wafaa elshahat

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