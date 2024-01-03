“التجارة” تضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة بمستودع في الشرقية

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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أكثر من 123 ألف علبة معدنية خاصة بتثبيت الأفياش الجدارية مخالفة للمواصفات القياسية السعودية؛ في مستودع مخالف في المنطقة الشرقية.

وقامت الفرق الرقابية للوزارة بحجز الكميات المضبوطة، واستدعاء صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المتخصصة.