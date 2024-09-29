“التجارة” تضبط عمالة تغش في منتجات الإنارة وتصادر 2,5 مليون منتج غير مطابق للمواصفات

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تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من الإيقاع بعمالة آسيوية اتخذت مستودع أخشاب جنوب الرياض للغش في تعبئة منتجات الإنارة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس من خلال تعبئة العبوات على أنها صناعة سعودية. ‏

وضبطت الوزارة 2,5 مليون قطعة تتضمن منتجات نهائية ومواد أولية خاصة بتصنيع الإنارة، وإغلاق المقر وإحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.