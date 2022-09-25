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«التجارة» تعلن تمديد التقديم على 58 وظيفة إدارية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 سبتمبر 2022 - 1:24 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تمديد التقديم على (58) وظيفة إدارية حتى يوم الأربعاء القادم.
وتفصيلا، أوضحت الوزارة، أنه تم تمديد التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة، ليكون التقديم متاحًا حتى نهاية يوم الأربعاء القادم 2/ 3/ 1444، ويتم التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة+”
على الرابط التالي:https://masar.gov.sa

 

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وأوضحت وزارة التجارة، أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/24-09-22-02.aspx

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 سبتمبر 2022 - 1:24 صباحًا
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