“التجارة” تعلن عن تقديم خدمات لأكثر من 5.5 ملايين عميل خلال عام 2023

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أعلنت وزارة التجارة عن تقديم خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين عميل خلال العام 2023، وذلك في قطاعي الأعمال والمستهلك عبر الخدمات الإلكترونية والفروع التشاركية مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في خدمات السجلات التجارية، وتأسيس الشركات، والوكالات التجارية، والأسماء التجارية، وفيما يتعلق بحماية المستهلك تم معالجة بلاغات المستهلكين واستقبال بلاغاتهم المرتبطة بالغش التجاري والمتاجر الإلكترونية والدفع الإلكتروني وغيرها.

يذكر أن الخدمات تقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني: mc.gov.sa ومنصة الأعمال business.sa والفروع المكانية بالشراكة مع مركز الأعمال ومركز الاتصال الموحد 1900 وتطبيق “بلاغ تجاري”.