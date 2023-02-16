“التجارة” تعلن فوز 4 مترشحين في انتخابات غرفة عنيزة

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في عنيزة للدورة (1444_1448هـ)، عن فوز 4 مترشحين، وهم: خالد الصيخان “154 صوتاً”، وعايض المطيري “147 صوتاً”، وعبدالرحمن الكريدا “109 أصوات ” ، ومشاعل أباحسين “71 صوتاً”.

وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية؛ بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.