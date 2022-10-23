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“التجارة ” تنفذ أكثر من 36 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 23 أكتوبر 2022 - 10:57 مساءً

المناطق_الرياض

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 36 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات في منافذ البيع في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية التي تجاوز عددها 16 ألف جولة شملت منافذ البيع والأسواق التجارية والمستودعات والمخازن للوقوف على السلع والمنتجات، والتحقق من امتثال المنشآت بأنظمة الوزارة.

ويبلغ إجمالي السلع والمنتجات التي تخضع لعملية الرصد 280 سلعةً ومنتجاً تُرصَد عبر برنامج إلكتروني بواسطة مراقبي الوزارة في جميع مناطق المملكة لتُتابَع مستويات الأسعار بدقة، وتُتخَذ الإجراءات الفورية في حال وجود مخالفات تجارية.

وتستهدف الجولات الرقابية متابعة وفرة المنتجات وبدائلها المناسبة وضمان تعدد مورديها؛ وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلك.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 23 أكتوبر 2022 - 10:57 مساءً
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Waleed

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